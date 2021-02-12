Якутск, , 03:58 — REGNUM Аэрофлот, открывший продажу льготных авиабилетов из регионов Дальнего Востока 12 февраля, пока не смог полностью исполнить постановление правительства РФ. Улететь по дешёвым билетам можно не из всех городов ДФО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Аэрофлот начал продавать дальневосточникам льготные билеты

В официальном сообщении авиакомпании говорится о продаже льготных авиабилетов из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву и обратно.

Однако в постановлении правительства РФ, которым утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению установлен перечень маршрутов. Помимо вышеперечисленных городов рейсы по льготным билетам должны осуществляться из Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы и Якутска. Но продажи билетов из этих городов в Москву по льготной цене Аэрофлотом не открыты. На сайте Аэрофлота также не возможно забронировать билет из «забытых» дальневосточных городов в столицу России.

Также невозможно улететь из всех городов Дальнего Востока по льготным авиабилетам в Санкт-Петербург, а это направление предусмотрено постановлением правительства РФ.

Читайте также: Льготные авиабилеты для дальневосточников подорожали

Как сообщало ИА REGNUM, Аэрофлот 12 февраля открыл продажи льготных субсидируемых билетов для жителей Дальнего Востока. Стоимость билета в одно направление составляет 10 200 рублей. По такой цене можно улететь из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву.