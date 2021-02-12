Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Сделку, на которую собирался пойти обвиняемый в убийстве темнокожего Джорджа Флойда экс-полицейский Дерек Шовин, отказался заключать минюст США. Об этом 11 февраля сообщило агентство Associated Press.

Он выражал готовность признать вину в непредумышленном убийстве. В обмен на это власти США отказывались от дополнительных обвинений к Шовину. Планировалось, что сделка поможет снизить интенсивность протестов, начавшихся в стране после смерти чернокожего.

При этом Уильям Барр, который тогда возглавлял американского минюст, не поддержал эти договоренности, считая, что процесс по делу только начинается.

Как сообщало ИА REGNUM, Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая 2020 года в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота. Через несколько часов после задержания он скончался.

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