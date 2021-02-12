Мадрид, , 04:03 — REGNUM Правительство Испании приняло решение о недопустимости применения вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca среди лиц старше 55 лет. Однако администрации автономных сообществ ставят под сомнения решение центральных властей. Об этом сообщила газета El País.

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Так, в Мадрид, Андалусии и Каталонии считают, что решение центрального правительства ограничить применения вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет является чрезмерной мерой. Как отмечают журналисты, Всемирная организация здравоохранения настаивает, что применения препарата AstraZeneca должно ограничиваться лицами старше 65 лет.

Председатель правительства Андалусии Хуан Мануэль Морено и заместитель председателя правительства Мадрида Игнасио Агуадо заявили, что попросят увеличить возрастной порог для применения вакцины до 65 лет. Министр здравоохранения Каталонии Хосеп Мария Аргимон не уточнил, будет ли правительство его автономного сообщества настаивать на увеличении возрастного ценза до 65 лет. В то же время чиновник заявил, что нынешний порядок применения вакцины «слишком строг», отметив, что иммунная реакция 55-летнего человека очень схожа с реакцией 65-летнего.

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