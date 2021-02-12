Санкт-Петербург, , 04:42 — REGNUM В Центральном военно-морском музее (ЦВММ) имени Петра Великого 11 февраля начала работу VII Коллегия музеев военно-морской направленности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Музейное сообщество собралось для того, чтобы обменяться опытом и сверить планы подготовки к празднованию 325-летия со дня создания Российского регулярного флота», — говорится в сообщении военного ведомства.

По словам директора ЦВММ Руслан Нехая, «идея проведения подобного форума родилась ещё в 2014 году, когда стало особо ясно, что морским музеям необходим некий консолидирующий их деятельность орган… площадка для обсуждения актуальных вопросов, совместного поиска решения проблем и обмена опытом». Прошедшие семь лет подтвердили правильность принятого решения.

Участников форума от имени главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова приветствовал его заместитель вице-адмирал Владимир Касатонов. С пожеланием успешной работы от имени заместителя Министра обороны РФ — начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковника Андрея Картаполова выступил директор Департамента культуры Минобороны Артём Горный.

Губернатора Санкт-Петербурга на открытии Коллегии представляли вице-губернатор Борис Пиотровский и председатель Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

«Коллегия музеев военно-морской направленности завершит работу 13 февраля учебно-методическими занятиями в музеях Санкт-Петербурга», — отмечается в сообщении.