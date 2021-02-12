Гонконг, Китай, , 03:36 — REGNUM Полиция Гонконга арестовала двоих мужчин, подозреваемых в поставках материалов, используемых для производства взрывчатых веществ, которые планировалось использовать во время празднования Китайского Нового года, сообщает агентство Синьхуа.

Старший суперинтендант Бюро по борьбе с организованной преступностью и Триадами Хо Чунь-тунг заявил во время пресс-конференции, что полиция арестовала двоих мужчин 42 и 62 лет в районах Новые Территории и Фаньлин 9 февраля.

Утверждается. Что у них при себе имелось 23,5 кг материалов, используемых для производства взрывчатых веществ, включая нитрат калия, серу и магниевый порошок. Полиция также изъяла огромное количество луков и стрел, электрошокетров и телескопических палок.

По словам Хо, мужчины подозреваются в сговоре с целью производства взрывчатых веществ и хранении наступательного оружия, а также боеприпасов без лицензии. Расследование продолжается. Полиция не исключила новые аресты.