Мадрид, , 04:42 — REGNUM В то время как в ряде регионов Испании намерены ослабить меры по борьбе с коронавирусом из-за недавнего снижения числа случаев заражений, во Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) предостерегли испанские власти от преждевременной отмены карантинных ограничений. Об этом сообщила газета El País.

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В ходе пресс-конференции представитель ВОЗ Кэтрин Смоллвуд настаивала на важности усилий по снижению темпов распространения коронавируса. Она отметила, что чем дольше вирус находится в обществе, тем лучше он способен адаптироваться к организму человека, порождая все новые мутации.

«Относительное снижение числа заразившихся не означает, что скорость передачи коронавируса низкая. В Испании мы наблюдаем значительное снижение в относительных величинах, но скорость передачи остается крайне высокой … Так что в этом смысле нам действительно нужно быть осторожными», — заявила Смоллвуд, отвечая на вопрос репортера каталонского информационного агентства.

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