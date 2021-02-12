Южно-Сахалинск, , 03:24 — REGNUM На Сахалине в кассах Аэрофлота в день начала продаж льготных авиабилетов для дальневосточников очереди выстроились с шести утра.

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Люди, заблаговременно построившие планы на отпуск, ждали старта продаж субсидируемых билетов. Каждый день сахалинцы интересовались, когда же дешёвые билеты начнут продавать. И вот в день начала продаж в офисе Аэрофлота образовалась огромная очередь с раннего утра, пишет РИА «Сахалин-Курилы». Люди заранее составляли список фамилий для очерёдности.

Офис продаж Аэрофлота в Южно-Сахалинске увеличил время работы: с 12 по16 февраля ежедневно будет открыт с 07:00 утра до 22:30.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Аэрофлот открыл продажи льготных субсидируемых билетов для жителей Дальнего Востока. Стоимость билета в одно направление составляет 10 200 рублей. По такой цене можно улететь из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву и обратно.