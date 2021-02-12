Москва, , 03:16 — REGNUM Аэрофлот открыл продажи льготных субсидируемых билетов для жителей Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиаперевозчика.

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Стоимость билета в одно направление составляет 10 200 рублей. По такой цене можно улететь из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву.

Воспользоваться льготой теперь могут абсолютно все жители Дальнего Востока. Для оформления субсидируемого билета взрослому пассажиру необходим паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в регионах Дальнего Востока, ребёнку до 14 лет — свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме №8.

Помимо касс Аэрофлота билеты можно забронировать на сайте авиаперевозчика. Также авиакомпания увеличила время работы офисов продаж.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по транспорту представить до 15 марта предложения по расширению программы обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении.

«Обратив особое внимание на исключение действующих возрастных ограничений», — говорится в документе.