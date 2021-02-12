Гонконг, Китай, , 03:07 — REGNUM В Гонконге за прошедшие сутки выявлен 21 новый подтвержденный случай заболевания COVID-19, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Общее число заболевших по итогам 11 февраля в городе достигло 10 731 человека с начала эпидемии. Из общего числа новых случаев, 17 оказались локальными, еще семь — неизвестного происхождения.

По данным медицинских властей города, 413 пациентов с COVID-19 продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях, включая 21 человека в критическом состоянии. Всего с начала эпидемии в Гонконге от опасной инфекции скончалось 185 человек.