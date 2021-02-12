Пекин, , 03:02 — REGNUM Засуха, установившаяся ан юге и востоке Китая с ноября, будет устранена мощными ливнями, сообщает 11 февраля газета China Daily.

В Национальном метеорологическом центре прогнозируют частые дожди, которые обрушатся на обширные засушливые территории провинций Юньнань, Гуандун, Чжэцзян, Фуцзянь, а также Гуанси-Чжуанского автономного района.

С октября в данных районах выпало на 40−70% меньше осадков, чем в нормальный год, что привело к тому, что многие водохранилища пересохли. В январе снабжение водой отелей, поливальных машин и компаний было сокращено в Юэцине и Чжэцзяне из-за засухи.

По информации центра, весна уже на подходе, и похолодание маловероятно. Средние температуры во время празднования Китайского нового года с 11 по 17 февраля будут выше, чем обычно.

Праздничный снег прогнозируется в горах северного Китая, некоторых районах Внутренней Монголии, Синьцзян-Уйгурского автономного района и провинции Хэйлунцзян.