Тюмень, , 03:01 — REGNUM Тюменский район и город Ишим вошли в число победителей всероссийского конкурса на лучшее муниципальное образование России. Об этом сообщают пресс-службы муниципальных образований.

Тюменский район стал победителем в номинации «За высокое качество управления в сфере развития экономики», поделив пальму первенства с башкирским городом Салаватом. Был учтён низкий уровень безработицы и бедности населения в Тюменском районе, высокий уровень среднемесячной заработной платы и концентрация прибыльных предприятий на территории муниципального образования.

Тюменский город Ишим стал победителем в номинации «За высокое качество управления в сфере жилья и городской среды».

В конкурсе. который был организован издательским домом «Бюджет» вместе с сообществом финансистов России при поддержке Совета Федерации РФ, приняли участие более 215 городов и районов страны. Победителей оценивали по восьми номинациям.