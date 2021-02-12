Москва, , 03:19 — REGNUM В Москве начали вакцинировать от коронавирусной инфекции военнослужащих отдельного Комендантского Преображенского полка — участников военного парада в честь Дня Победы 9 мая. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

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«Первыми прививки получили военнослужащие знамённой группы роты Почётного караула и военно-образцового оркестра Западного военного округа (ЗВО). Именно они возглавят строй парада Победы на Красной площади», — говорится в сообщении.

Каждому военнослужащему прививка делается на основании добровольного согласия. После ввода первой компоненты отечественного препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») все вакцинированные в течение получаса находятся под контролем врачей. Планируется, что до середины марта будут полностью вакцинированы более 500 участников будущего парада.

Отмечается, что оба компонента вакцины в настоящее время получили уже более 13 тысяч военнослужащих и медицинского персонала армии ЗВО. А всего в округе привито более 20 тысяч военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, вакцинируют от коронавируса перед началом тренировок к параду в честь Дня Победы, который состоится 9 мая на Дворцовой площади Петербурга.

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