Красноярск, , 03:19 — REGNUM В пятницу, 12 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −19… −17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:20 на Театральной площади было — 22 °C.

Ночью с 12 на 13 февраля ожидается до −29… −25 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 751 мм рт. ст.

В субботу, 13 февраля, в Красноярске до −22… −18 °C днём и −23… −21 °C ночью.

В воскресенье, 14 февраля, в Красноярске ожидается до −16… −13 °C днём, снег. Ночью — до −23… −19 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 12 февраля в центральных и южных районах Красноярского края ночью ожидается до −35… −30 °C, на дорогах сохранится гололедица.