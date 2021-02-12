Салехард, , 02:31 — REGNUM На Ямале полным ходом идёт вакцинация от коронавируса в национальных посёлках тундровиков. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцина от коронавируса Минобороны России

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Вакцину привозят в медпункты отдалённых территорий в специальных морозильных камерах и хранят в замороженном виде вплоть до прихода пациента.

Всего вакциной «Гам-Ковид-Вак» к 12 февраля привились 12 495 ямальцев. В ЯНАО организовано 70 прививочных пунктов.

Информация о прививке от коронавируса и контактные данные прививочных пунктов размещены на сайте ямалпривит.рф.