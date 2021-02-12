Белград, , 02:10 — REGNUM Первую дозу российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» получил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Об этом он заявил 11 февраля в интервью Россотрудничеству.

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По словам режиссера, вторую инъекцию препарата ему сделают 17 февраля. Кустурица отметил, что большинство жителей Сербии доверяют именно «Спутнику V».

Он полагает, что такое мнение о вакцине сформировалось у 80 процентов жителей республики. Режиссер добавил, что для него и этих людей российская вакцина является «самой важной».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля сербский премьер-министр Ана Брнабич заявила, что все лица, привитые в Сербии «Спутником V», не имеют побочных эффектов. Она добавила, что 9 февраля в республику поступила вторая партия указанной вакцины в количестве 50 тысяч доз.

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