Тегеран, , 08:17 — REGNUM 11 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 65 иранцев погибли в результате заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 24 часа, в связи с чем общее число смертей достигло 58 751. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Сима Садат Лари отметила, что с учётом 65 новых жертв их общее число по стране возросло до 58 751. Далее она сообщила, что за последние 24 часа было обнаружено 7474 новых случая заражения смертельным вирусом, при этом 552 человека госпитализированы.

Садат Лари отметила, что 1 278 857 из общего числа 1 496 455 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3735 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она заключила, что на данный момент в Иране было проведено в общей сложности 9 885 913 обследований на выявление смертельного вируса.