Пекин, , 01:40 — REGNUM Китайский регулятор вещания объявил о снятии BBC World News с эфира в стране в связи с серьезным нарушением в области контента, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Национальная администрация телевидения и радио КНР заявила, что BBC World News серьезно нарушает правила телевизионного и радиовещания, установленные для иностранных телекомпаний, работающих в Китае и затрагивающих тему Китая.

Эти нарушения идут вразрез с требованиями правдивости материалов, их беспристрастности и ненаправленности на подрыв национальных интересов и национальной солидарности в стране.

«Поскольку канал не отвечает требованиям к вещанию в Китае как зарубежный канал, BBC World News не имеет права продолжать свою работуна территории Китая. Администрация не будет принимать заявку канала на вещание на новый год», — заявил регулятор.

Напомним, что недавно телеканал BBC выпустил серию материалов, в котором заявлялось, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая созданы специальные лагеря для изнасилования уйгурок в «промышленных масштабах». И приводились в доказательство показания мигрировавших в США при поддержки сепаратистских и экстремистских организаций, находящихся на финансировании США, женщин.

Затем британский медиа-регулятор лишил лицензии китайскую телекомпанию CGTN лицензии на вещание, обвинив ее в связях с Компартией Китая и ведение пропаганды «неподобающих» ценностей.