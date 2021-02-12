Пекин, , 01:32 — REGNUM Китай планирует воспитать около 100 тыс. специалистов в области традиционной медицины (ТКМ) в ближайшие пять-десять лет для стимуляции ее развития, говорится в циркуляре Главного управления Госсовета КНР от 11 февраля.

Улучшение качества услуг ТКМ в течение длительного времени было уделом талантливого, но узкого пула специалистов и ограниченный образовательный ресурс. Для того, чтобы драматическим образом изменить ситуацию, в циркуляре предлагается принять ряд мер ускоренного развития индустрии.

Циркуляр призывает приложить необходимые усилия для создания сети специализированных колледжей и университетов, где бы преподавались курсы ТКМ и запустить около 100 программа развития первоклассных специалистов в области ТКМ.

Отметим, что традиционная китайская медицина опирается на растительные травы и минералы в лечении заболеваний и зарекомендовала себя как неплохое сопроводительное лечение во время терапии нового коронавируса.