Пекин, , 01:27 — REGNUM Китайские туристы предпочитали короткие поездки по близлежащим районам и больше ориентировались на безопасность в поездках и потреблении в 2020 году, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Поездки на короткие дистанции наиболее быстро восстановили свои экономические показатели в Китае на фоне сдерживания эпидемии нового коронавируса во втором квартале прошлого года, говорится в докладе социальной интернет-платформы Mafengwo.

Пригороды мегаполисов и близлежащие города вроде пекинского района Яньцин и уезда Тулну города Ханчжоу на востоке страны стали самым популярным выбором для подобного рода поездок.

В то же время, вопросы безопасности стали наиболее сильно беспокоить туристов, сразу после вопроса о размещении и транспорта, сказано в докладе. Туристы, рожденные после 2000 года, стали важной группой в структуре туристического потребления, составив более 14,5% от их общего числа в прошлом году.