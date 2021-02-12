Пекин, , 01:20 — REGNUM Общее количество туристических агентств Китая на конец 2020 года достигло 40 682 единиц, сообщили 11 февраля в Министерстве культуры и туризма КНР.

В четвертом квартале 2020 года туристические агентства Поднебесной обеспечили около 25,25 млн внутренних туристических поездок, что на 49% ниже в годовом исчислении, говорится в докладе ведомства.

В число десяти самых популярных мест привлечения туристического внимания стали провинции Чжэцзян, Хубэй, Хайнань, Цзянсу, Гуйчжоу, Гуандун, Юньнань, Аньхой и Шэньси.

За время празднования Китайского нового года (Праздника весны), который отмечается 12 февраля в этом году, около 80% всех туристических объектов категории «А» в стране продолжат работать в штатном режиме, уверяют в министерстве.