Тюмень, , 00:24 — REGNUM В Тюменской области наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 остаются в возрастных группах от 50 и старше. Об этом заявила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

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Однако за последние две недели заболеваемость среди тюменцев старшего поколения снизилась 10%, отметила Шарухо.

Ниже эпидемического порога в Тюменской области и заболеваемость ОРВИ.