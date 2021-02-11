Москва, , 23:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении 83 млн 175 тысяч рублей на выплаты лицам, награждённым знаком «Житель осаждённого Севастополя». Документ опубликован 11 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Освобожденный Севастополь. Май 1944 года

Согласно распоряжению, денежные средства будут выделены в 2021 году Минфину из резервного фонда президента России для предоставления их бюджету Севастополя в качестве «дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации».

Далее эти средства должны быть направлены на осуществление единовременной выплаты в размере 75 000 рублей гражданам, награждённым знаком «Житель осаждённого Севастополя».

Напомним, Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о присвоении жителям осаждённого Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны.

Законом предусмотрено, что горожане, награждённые знаком «Житель осаждённого Севастополя», получат федеральные меры социальной поддержки: денежные выплаты, обеспечение жильём, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путёвки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

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