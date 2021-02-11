Анкара, , 23:27 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 130 313 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7590 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 94 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 11 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 564 427, смертельных случаев — до 27 187.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил: «Завтра утром начинается вакцинация граждан Турции старше 65 лет. Их супруги старше 60 лет также смогут привиться от коронавируса. Я призываю назначить встречу посредством сайта и мобильного приложения».