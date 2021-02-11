Белград, , 23:13 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 12 547 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключен 141 пациент. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 11 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 415 943, а количество смертельных случаев выросло до 4183.

Делегация российских специалистов, которые в институте «Торлак» должны оценить технические и кадровые возможности этого учреждения для производствуа вакцин «Спутник V», прибыла в Сербию. В процессе борьбы против коронавируса граждане Сербии будут прививаться второй раз.