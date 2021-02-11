Санкт-Петербург, , 23:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге количество коек, развернутых для лечения COVID-19 и внебольничных пневмоний, сокращено до 10 650 штук. Из них свободно 4278 коек, что составляет 40,2%, сообщили 11 февраля в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Палата в больнице ИА REGNUM

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На 1 февраля количество таких коек составляло 12 538, на 8 февраля — 11 950 штук. Таким образом, с начала месяца сокращено 1888 коронавирусных коек.

Как отмечают в координационном совете, суточная госпитализация взрослых пациентов с ковидом в Петербурге за неделю снизилась почти на 30%.

«Другие индикаторы эпидемического процесса также демонстрируют снижение», — констатируют специалисты и добавляют, что возврат городских и федеральных стационаров к плановой работе будет продолжен.

За 10 февраля в Петербурге зафиксировано 1127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 61 человек, выписано 3333 человека.

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