Подгорица, , 23:04 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2062 проведённых ПЦР-тестов, выявили 584 новых случая коронавирусной инфекции, еще 8 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 11 февраля.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 10 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 87 лет, а самому младшему 58 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 67 441, а количество скончавшихся составляет 869 человека с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 10 февраля в Черногории было подтверждено 623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 10 смертельных случая.