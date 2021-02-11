Сыктывкар, , 22:57 — REGNUM Власти Коми разрешили возобновить работу развлекательным центрам. Работа ночных клубов остается под запретом до 1 марта.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, с 12 февраля могут открыться досуговые, развлекательные, зрелищные и иные подобные организации, в том числе детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми продлили режим самоизоляции для пожилых людей.