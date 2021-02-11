Париж, , 22:57 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 80 803 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 360 пациентов. Об этом в четверг, 11 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 21 063 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,406 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в заморской территории Франции Французская Полинезия был впервые зафиксирован случай заражения «британским» штаммом SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: «Британский» штамм SARS-CoV-2 впервые выявили во Французской Полинезии