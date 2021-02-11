Симферополь, , 22:56 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено из-за очень сильного ветра на территории Республики Крым 12 и 13 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций региона.

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«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12−13 февраля на ЮБК и в горах Крыма ожидается очень сильный северо-западный ветер 30−33 м/с, в горах до 40 м/с», — уточнили в ведомстве.

В связи с непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушение транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.