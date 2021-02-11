Сыктывкар, , 22:52 — REGNUM В Коми продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) предписано по 17 марта 2021 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Действие оплачиваемого больничного продлевается до снятия ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми прививку от COVID-19 сделали 5979 человек, из них 2504 человека — лица старше 60 лет.