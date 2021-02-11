Краснодар, , 22:45 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлен до 28 февраля, постановление подписано 11 февраля губернатором Вениамином Кондратьевым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

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Согласно постановлению, в регионе сохраняется масочный режим в местах массового пребывания людей, в том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, такси, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах скопления людей, а также требование о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра. В регионе также сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении, число участников деловых мероприятий ограничивается количеством в 100 человек.

Режим самоизоляции в регионе предписывается соблюдать жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями.

На 11 февраля на территории Краснодарского края подтвержден 35 671 случай заражения коронавирусом, из них 174 — за последние сутки, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 628,5.