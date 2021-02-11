Сараево, , 22:57 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 11 февраля.

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Заражение было подтверждено у 283 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 135 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 125 123 случай заражения коронавирусом и 4868 смертельных случаев.

Напомним, что раннее 9 февраля в Боснии и Герцеговине было подтверждено 342 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 21 смертельный случай.