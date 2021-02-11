Санкт-Петербург, , 22:33 — REGNUM В отношении преподавателя ОБЖ гимназии №42 Приморского района Петербурга, которого подозревают в развратных действиях по отношению к восьмикласснице, возбуждено еще одно уголовное дело, поскольку от его действий, как стало известно, пострадала как минимум еще одна гимназистка.

Знак «Осторожно, дети» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вечером показания на преподавателя дала ещё одна девочка. Возбуждено второе уголовное дело», — сообщила на своей странице в соцсети вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, курирующая сферу образования.

Вечером 11 февраля подозреваемый мужчина, 1959 года рождения, был задержан правоохранительными органами в рамках уголовного дела по части 1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). «Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения», — отметили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, во время проведения дополнительных занятий он неоднократно совершал развратные действия в отношении школьницы. Девочка сумела записать его домогательства на смартфон, запись была выложена в сеть, после чего к разбирательству подключились правоохранительные органы.

В гимназии проводится служебная проверка со стороны администрации Приморского района и городского комитета по образованию.

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«Школа, которая — после дома — должна быть самым безопасным местом на свете, не смогла защитить ребёнка, — отмечает в своем комментарии к этой неприглядной истории Ирина Потехина. — Как так вышло, что ребёнок в этой ситуации оказался один? Почему девочка вынуждена была защищаться самостоятельно? Снимать это видео, чтобы мы, взрослые, наконец ее услышали. Все мы пропустили этот сигнал ‑ и классный руководитель, и директор школы, и вся система образования. С себя ответственности тоже не снимаю».

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