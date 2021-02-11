Любляна, , 21:59 — REGNUM Власти Словении приняли решение о значительном ослаблении ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил 11 февраля министр внутренних дел страны Алеш Хойс.

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В частности, уже с субботы, 13 февраля, будет облегчён режим въезда на территорию Словении. Прибывающие в страну граждане будут освобождены от карантина при наличии у них сертификата о вакцинации либо справки о перенесённом COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Кроме этого, на границах между Словенией и государствами Шенгенской зоны — Италией, Австрией и Венгрией — будут сняты посты санитарного контроля.

С начала предстоящей недели в стране также будет отменён запрет на передвижение между регионами, действовавший с октября минувшего года. Начальные классы школ смогут вернуться к обычной форме обучения, а вузам будет разрешено проводить семинары с участием до десяти человек.