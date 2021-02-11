Любляна, , 22:03 — REGNUM Словения уже за полтора месяца вакцинации от коронавируса обезопасила два процента своего населения, а премьер-министр Словении Янез Янша написал в своём профиле в социальной сети. Он добавил, что готов закупить также другую доступную вакцину, наряду с той, которую уже используют, но только в том случае, если ее одобрит Европейское агенство по лекарственным средствам. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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«В Словении мы будем использовать все вакцины от коронавируса, которые, как эффективные и безопасные, получают одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам, в том числе и национального агенства, а также российских, индийских и китайских», — подчеркнул словенский премьер-министр.

До сих пор Словения применяла для вакцинации от коронавируса прививки Pfizer-BioNTecha и Moderne, а в начале этой недели AstraZenece.

Все эти вакцины предоставлены в рамках совместных закупок посредством Европейской комиссии и получили одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам, которая 10 февраля сообщила, что производитель российской вакцины Sputnik V еще не подал заявку на одобрение в ЕС.