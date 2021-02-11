Женева, Швейцария, , 21:35 — REGNUM В мире за последние сутки у 413 858 человек была выявлена коронавирусная инфекция, скончались ещё по меньшей мере 12 787 больных COVID-19. Об этом сообщает 11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 106 991 090 инфицированных, подтверждено 2 347 015 случаев летального исхода.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 334 648 новых случаях заболевания и 10 702 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.