Лондон, , 21:29 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 13 494 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 678 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 11 февраля правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним данным, всего на территории страны выявлено уже 3 998 655 инфицированных коронавирусом, число подтверждённых летальных случаев достигло 115 529.

Днём ранее британские власти сообщали о 13 013 случаях заболевания и 1001 умершем пациенте с COVID-19 за сутки.

Напомним, ранее на неделе министерство здравоохранения Великобритании сообщило о выявлении нового «вызывающего беспокойство» штамма SARS-CoV-2, указав, что теперь на территории страны распространяется уже как минимум четыре мутации вируса, представляющих повышенную опасность.