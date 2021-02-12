Новосибирск, , 00:26 — REGNUM Заявление управления Следственного комитета по новосибирской области о том, что в Новосибирске начата проверка после того, как в интернете появилось видео, на котором мужчина бьёт двух подростков, сломавших снеговика, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook.

«Всё понятно, мужик переборщил, может быть, но эти подростки ломают всё подряд. Позавчера на площадке гуляем, на лавочке оставили машинки, отошли к качелям, через 5 минут подходим, машинки разломаны в крошку. Видно, ногой разбивали, и дальше идут два «урода моральных». Подростки. Они также ломают качели, остановки, лавки — всё, что по дороге попадается. Так и со снеговиком — это просто он им попался», — пишет Галина Л.

Часть комментаторов встала на защиту мужчины, который применил физическое воздействие к подросткам. По их видению, дети сами виноваты и должны были понести сиюминутное наказание.

«Правильно сделал. Не они строили и не им ломать. Ещё бы родителям навешать за «хорошее» воспитание своих отпрысков», — поделилась своим мнением Людмила Ю.

Другие оказались противоположного мнения. Люди указали на то, что самосуд в Российской Федерации запрещён, и если мужчине стало обидно за сломанного снеговика, то ему достаточно было бы вызвать сотрудников полиции.

«Не имеет никакого права! Чужие дети! Тем более какой пример он подаёт тем же подросткам? Оскорбляют, хамят или ещё чего — сними на камеру, вызови полицию и т. д.», — считает Наташа Н.

Многие пользователи сошлись во мнении, что конфликтные ситуации не следует решать рукоприкладством, особенно в отношении несовершеннолетних.

«Учитесь свои доводы излагать иными способами, без агрессии и рукоприкладства. А если у самих на это ума не хватает, то не удивляйтесь, что есть такие дети. С кого этим подросткам брать пример?» — задаётся вопросом Оксана Ф.

Напомним, 11 февраля в Новосибирске следователи начали проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором мужчина бьёт двух подростков, сломавших снеговика.