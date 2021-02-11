Неаполь, Италия, , 21:26 — REGNUM Глава итальянского региона Кампанья (Неаполь) Винченцо Де Лука в четверг, 11 февраля, обратился к министерству здравоохранения страны с просьбой принять новые меры по недопущению массовых гуляний в городах страны.

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В Кампанье ситуация с коронавирусом ухудшается, констатировал губернатор. Ежедневно выявляется в среднем чуть более тысячи новых зараженных.

Учитывая, что 13−14 февраля в «обычный» год в Неаполе происходило бы массовое празднование дня святого Валентина, а также карнавал, следует не допустить, чтобы такие гуляния, чреватые очередной вспышкой вируса, произошли в нынешнем году, сказал Де Лука.

По данным на 11 февраля, в Италии умерли 92 729 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 391 (днем ранее — на 336). Число подтвержденных носителей выросло на 15 146 (днем ранее — на 12 956). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 683 403 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 405 019 человек — на 5092 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 248 904 человека (за день этот показатель вырос на 24 161), что составляет 2,07% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.