Пекин, , 21:15 — REGNUM В ближайшие 5−10 лет в КНР планируется подготовить более 100 тыс. специалистов в области традиционной китайской медицины (ТКМ). Об этом 11 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь на соответствующий циркуляр, выпущенный Канцелярией Госсовета КНР.

Отмечается, что развитие ТКМ долгое время сдерживалось ограниченностью кадров и образовательных ресурсов, однако сейчас для решения этой проблемы принимается ряд специальных мер. В частности, планируется разработать и внедрить учебную программу ТКМ для учебных заведений систем высшего и среднего специального образования, а также запустить около сотни программ бакалавриата по профилю ТКМ.