Москва, , 00:24 — REGNUM Заявление представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович о том, что она привилась одной из двух утвержденных в стране вакцин от COVID-19, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook.

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«Россия опять впереди, а мы знали. В чём сила, брат? Сила в правде!», — пишет Юра Б.

Многие пользователи положительно отнеслись к данной новости. Граждане уверены, что решение подобных личностей российской вакциной говорит о респектабельности российских производителей препаратов.

«Правильно! Вакцин должно быть много и каждый решит сам. Эта дама понимает, что делает», — считает Михаил Г.

Некоторые комментаторы решили позлорадствовать над теми, кто вёл пропаганду по очернению российской вакцины. Граждане уверены, что прививка Вуйнович снимает недоверие к отечественной разработке даже со стороны заядлых скептиков.

«У противников российской вакцины землю из-под ног вышибают. Нечем крыть. Уже представители ВОЗ пошли, а ведь могла привиться «демократической» вакциной», — пишет Олег К.

Нашлись и те, кто указал на высокую эффективность российской вакцины. Люди привели в пример постепенное снятие ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса на территории России.

«Пандемия, с начала вакцинации, в России уже идёт на спад. Это явный показатель победы Российской вакцины над вирусом! А вот те страны, которые привились другими вакцинами, ограничения не то, что не снимают, а вводят новые! Вот и делайте выводы!», — написала Nadejda G.

Напомним, 11 февраля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила РИА Новости о том, что привилась одной из двух утвержденных в стране вакцин от COVID-19.