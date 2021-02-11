Рим, , 21:14 — REGNUM Главы регионов Италии на встрече с чиновниками правительства в четверг, 11 февраля, поддержали предложение продлить ограничения на перемещения между регионами.

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Министр по делам регионов Франческо Боччья отметил, что губернаторы в этом вопросе высказались «в высшей степени ответственно».

Ранее в министерстве здравоохранения Италии заявили, что снимать основные ограничения еще рано, к этому можно будет перейти после того, как большинство населения будет привито, а новые штаммы вируса перестанут циркулировать по стране.

По данным на 11 февраля, в Италии умерли 92 729 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 391 (днем ранее — на 336). Число подтвержденных носителей выросло на 15 146 (днем ранее — на 12 956). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 683 403 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 405 019 человек — на 5092 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 248 904 человека (за день этот показатель вырос на 24 161), что составляет 2,07% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.