Рим, , 21:10 — REGNUM Доля граждан Италии, готовых привиться от коронавируса, выросла до 80%, таковы данные социологического опроса Ipsos, опубликованные в четверг, 11 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Отмечается, что в сравнении с декабрем 2020 года доля желающих привиться выросла сразу на 28%.

54% граждан страны «абсолютно уверены» в своем намерении получить вакцину, 26% — «скорее уверены».

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 11 февраля, в Италии умерли 92 729 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 391 (днем ранее — на 336). Число подтвержденных носителей выросло на 15 146 (днем ранее — на 12 956). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 683 403 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 405 019 человек — на 5092 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 248 904 человека (за день этот показатель вырос на 24 161), что составляет 2,07% населения Италии.