Подгорица, , 21:09 — REGNUM В 2020 году по номеру 112 звонили 208 914 раз, что почти на 60 тысяч больше, чем в 2019 году, сообщили в МВД Черногории.

Сообщается, что номер 112 в Черногории работает в составе Управления по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел.

«Хотя прошлый год был отмечен пандемией, и по этой причине почти не было сезона, а значит число заявок на поисково-спасательные операции снизилось, при этом количество звонков на 112 постоянно увеличивается», — говорится в сообщении.

По сравнению с 2019 годом число вызовов увеличилось на почти 60 тысяч и составило 208 914 звонков.