Сингапур, , 21:08 — REGNUM Поздравляя сограждан с Новым годом по лунному календарю, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун призвал их сделать прививку от коронавируса, тщательно соблюдая при этом противоэпидемические предписания властей. Об этом 11 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что в стране уже более 250 тыс. жителей получили первую дозу вакцины.

В первую очередь прививки сделаны медицинскому персоналу, сотрудникам, занятым в сфере услуг, а также пенсионерам старше 70 лет. Глава правительства подчеркнул, что при своевременном поступлении препарата для вакцинации прививочная кампания в Сингапуре может быть завершена уже в текущем году. Ли Сянь Лун также отметил, что эпидемическая обстановка в стране стабилизировалась, и идет процесс восстановления экономики.