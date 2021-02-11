Воронеж, , 21:07 — REGNUM В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре в селе Краснополье Воробьевского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Около 2:00 11 февраля в доме на улице Ленинской села Краснополье после тушения пожара были обнаружены тела троих погибших со следами термического воздействия. Личности погибших в настоящее время устанавливаются. Жертвами пожара могут оказаться два мужчины и женщина из числа местных жителей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз, допрашивают свидетелей.