Пекин, , 21:05 — REGNUM Верховная народная прокуратура (ВНП) КНР отчиталась о ситуации и тенденциях в сфере социального порядка и общественной безопасности. Отмечается последовательное, при чем, резкое сокращение тяжких преступлений насильственного характера, а также выносимых за них суровых приговоров народных судов. Об этом 11 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление старшего прокурора ВНП КНР Юань Мина.

При этом в ряде мест и регионов ситуация с тяжкими нарушениями закона остается неоднозначной; органы прокуратуры, по словам представителя надзорного органа, принимают все необходимые меры для обеспечения неотвратимости ответственности за них. Особо серьезного подхода, считает Юань Мин, требуют дела, по которым могут быть вынесены смертные приговоры; подчеркивается, что полностью должны быть исключены судебные ошибки.

В процессе работы ВНП продолжает расширять контакты, установленные с общественностью.