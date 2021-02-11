Саранск, , 20:58 — REGNUM В Мордовии ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, ежедневно выявляется менее 70 новых случаев заражения. Почти в два раза сократилось число пациентов с амбулаторными формами COVID-19 и подозрением на него, сообщает пресс-служба правительства республики.

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В то же время врио главы региона Артем Здунов призвал не расслабляться раньше времени тех, кто уже перенёс заражение коронавирусом.

«Как подтверждают медики, при определенном течении болезни может быть и повторное заражение. Мы видим: кто-то получает антитела после болезни, кто-то — после вакцинации, а у некоторых организм просто не реагирует и не вырабатывает их», — пояснил руководитель республики.

Он подчеркнул, что масочный режим необходимо соблюдать даже тем, кто переболел. Кроме того, в течение 1,5−2 месяц после болезни иммунитет очень сильно ослаблен, что увеличивает риск заразиться другими заболеваниями, в том числе вирусными.

Оснований для смягчения действующих в республике антиковидных ограничений пока нет, заключил Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля в регионе выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, было выявлено 67 новых носителей SARS-CoV-2, аналогичный прирост зараженных фиксировался последний раз 31 октября. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 813 случаев.

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