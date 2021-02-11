Рим, , 20:55 — REGNUM В римском аэропорту Леонардо да Винчи («Фьюмичино») в четверг, 11 февраля, открылся пункт вакцинации от коронавируса.

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Это первый подобный пункт на объектах транспортной инфраструктуры Италии.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 11 февраля, в Италии умерли 92 729 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 391 (днем ранее — на 336). Число подтвержденных носителей выросло на 15 146 (днем ранее — на 12 956). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 683 403 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 405 019 человек — на 5092 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 248 904 человека (за день этот показатель вырос на 24 161), что составляет 2,07% населения Италии.