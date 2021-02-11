Липецк, 11 февраля 2021, 20:50 — REGNUM Запрет на работу кафе и ресторанов после 23:00 снят в Липецкой области. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 11 февраля заявил глава региона Игорь Артамонов.
В регионе при дальнейшем снижении числа заражённых COVID-19 продолжат сокращать число коек для пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день в шести инфекционных госпиталях региона функционируют 1900 коек. Из них свободно 30%.
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К утру 11 февраля в Липецкой области первым компонентом «Спутник-V» привиты 31 тыс. 314 человек. Полный курс вакцины получили 1984 человека. Около 40% вакцинированных — люди старше 60 лет.