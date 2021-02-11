Липецк, , 20:50 — REGNUM Запрет на работу кафе и ресторанов после 23:00 снят в Липецкой области. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 11 февраля заявил глава региона Игорь Артамонов.

«Текущая эпидситуация позволяет нам снять данный запрет, но это не значит, что отменяются все ограничения. Предприятия общепита могут работать ночью, но при этом они по-прежнему должны соблюдать санитарные нормы. Будем проверять, контролировать, применять необходимые меры реагирования», — прокомментировал Игорь Артамонов.

В регионе при дальнейшем снижении числа заражённых COVID-19 продолжат сокращать число коек для пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день в шести инфекционных госпиталях региона функционируют 1900 коек. Из них свободно 30%.

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К утру 11 февраля в Липецкой области первым компонентом «Спутник-V» привиты 31 тыс. 314 человек. Полный курс вакцины получили 1984 человека. Около 40% вакцинированных — люди старше 60 лет.